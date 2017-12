Alba gana 'La Voz' tras enamorar a todos con su actuación navideña

Ya es oficial. La jerezana Alba Gil es ‘La Voz’ de 2017 al convertirse el pasado viernes en la flamante ganadora del talent show musical de Telecinco, que además fue lo más visto de la noche con un ‘share’ del 20%. Ella fue la primera en romper el hielo y cantar en solitario y no pudo defender mejor su actuación. Lo hizo en inglés y con un villancico‘Have yourself a Merry Little Christmas’, que una vez más hizo suyo como lleva haciendo desde que en las audiciones a ciegas dejó a los cuatro coaches boquiabiertos con su espectacular versión de Hallelujah.

Después vendrían las batallas, los últimos asaltos y los directos. Avanzaba el concurso y esta jerezana de 25 años de la calle Camarón de la Isla, en la avenida Lola Flores, se hacía cada vez más grande, como también la confianza casi ciega que el capitán de su equipo, Manuel Carrasco, tenía en ella. Nunca ocultó que era su favorita y que podía ganar la voz, “aunque ella no lo sabe”, le decía tras elegirla en la primera batalla. A partir de ahí, la trayectoria de la discípula del compositor de Isla Cristina fue imparable, hasta imponerse en una final de infarto en la que volvió a derrochar voz y buen gusto cantando también en castellano ‘Desde la azotea’ con Niña Pastori y el ‘Amor Planetario’ de su coach. Ahora por fin va a cumplir su sueño de firmar un contrato discográfico con Universal. Ayer, en su instagram se mostraba “eternamente agradecida” a todos los que la han votado y especialmente a su coach. “Antes no era capaz ni de cantar delante de mis padres”, admitía.

Si hay alguien que ha apostado por Alba desde que ella eligió irse a su equipo, ese ha sido Manuel Carrasco. “Si tú no eres la voz que venga Dios y lo vea”, dijo nada más escucharla. Destacó que es “una fiera” en el escenario y su “pellizcazo”de Jerez, una de las tierras con mas arte del mundo, además de su humildad y su exigencia para triunfar como artista.