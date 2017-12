Trasladan a Barbate a once personas rescatadas de una patera

Te sorprendería saber cuánta gente, que no es comunista, como yo, acogemos refugiados y personas necesitadas que huyen de un país que está peor que el nuestro. Si no que se lo pregunten a tantas y tantas familias que acogen a niños del Sáhara en verano. Para ser una buena persona, no hay que ser de derechas ni cristiano. Agur, indeseable.

5. Ese es el indeseable Kichi Macetitas y Palmeritas y móviles y tables. Es inhumano, no les importa ni la precariedad de los españoles, si le importara pediría la dimisión del que mal gobierna el 155 yo le llamo el franquito 155 pero claro le da de comer es un estómago agradecido aunque la Hucha de las pensiones esten vacías, aunque los pensionistas no tengan para comer, los españoles se vayan a emigrar a otros países para poder comer, y cada vez todo más caro, la Luz, el IBI, Agua, Papeo, etc. A ellos me gustaría verlo comer un sólo año con un sueldo mínimo, un sueldo pprecario y una pensión también igual de indecente que los salarios en pleno siglo 21. Luego los de las pateras, pobres en España de momento no han mandado a CATALUÑA EL 155.