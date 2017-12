Iceta pide descartar la vía unilateral

El candidato del PSC a la Generalitat, Miquel Iceta, ha instado hoy a las fuerzas independentistas a "descartar de forma rotunda la vía unilateral e ilegal" tras unas elecciones en las que ha admitido no haber logrado el objetivo que los socialistas perseguían, a pesar de haber mejorado resultados.



Iceta, que ha felicitado a Inés Arrimadas (Cs) por "su victoria en escaños y votos", ha comparecido ante los militantes en la sede central del PSC en Barcelona, después de que su partido haya sumado 17 escaños, uno más que en las anteriores elecciones, hecho que ha celebrado, aunque "no eran los resultados que queríamos".



En las elecciones del 27 de septiembre de 2015, el PSC de Miquel Iceta logró 16 escaños, con 523.283 votos (12,72 %), cuatro menos que en 2012, cuando sumó 20 escaños y 524.707 votos (14,43 %).



Con el 96 % de votos escrutados, el dirigente socialista ha agradecido el apoyo de los ciudadanos que han confiado en su candidatura que "han permitido sumar 50.000 votos más y un diputado más". "Desde 1999 no conseguíamos mejorar un resultado (en elecciones catalanas) y nos alegramos por ello", ha apuntado.





Sin embargo, Iceta ha sido sincero al admitir: "No eran los resultados que queríamos. Pese a la mejora, no eran los resultados que perseguíamos. No hemos conseguido una mayoría alternativa al bloque independentista, ni hemos conseguido convertirnos en el 'pal de paller' (el centro) de esta alternativa", ha afirmado.



El candidato socialista ha felicitado a Inés Arrimadas y a Ciudadanos por "su victoria en votos escaños", mientras que ha apuntado que "la mayoría independentista en escaños se ve matizada por su retroceso respecto a las elecciones de 2015 y que no ha alcanzado la mayoría de votos emitidos".



Un hecho que, a su juicio, "debería marcar la legislatura", ya que "la mayoría parlamentaria habilita a investir un presidente y un Govern que han de actuar en el marco de la legalidad constitucional y estatutaria vigente" y obligan, ha advertido, "a descartar de forma rotunda la vía unilateral e ilegal que tanto ha perjudicado a las instituciones y al país".





Para Iceta, "la solución no se encuentra en el inmovilismo o la independencia", por lo que su partido seguirá "comprometido en la búsqueda de soluciones acordadas que se traduzcan en una mejora del autogobierno y la financiación", así como a que ambos gobiernos "dialoguen en el marco de la ley".



Por último, ha puesto a "disposición" a su grupo parlamentario para "impulsar la puesta en marcha del Parlament y el necesario diálogo para enfrentar la solución del problema".