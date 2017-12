Turnbull descarta el terrorismo en el atropello en Melbourne

El primer ministro de Australia, Malcolm Turnbull, descartó hoy calificar como acto terrorista el atropello de peatones de ayer en Melbourne, pese a que el detenido aseguró haber actuado por el "maltrato a musulmanes".



El conductor del vehículo, un refugiado afgano de 32 años que no ha sido aún interrogado oficialmente, tiene un historial de "problemas mentales y de abuso de drogas", indicó el primer ministro en rueda de prensa.



Turnbull dijo que la acción fue un acto "aislado", "deplorable y cobarde" pero subrayó que las investigaciones apuntan a que el detenido no está vinculado "a asuntos políticos o grupos extremistas", aunque no se descarta nada.



"El terrorismo es violencia con motivaciones políticas. De momento, la Policía no está satisfecha de que puede describirlo como tal, aunque (el detenido) ha hecho referencia a lo que percibe como el maltrato de los musulmanes como justificación de sus actos", dijo el mandatario.



La Policía de Victoria elevó de 19 a 20 el número de heridos en la embestida, 18 de los cuales fueron hospitalizados, incluyendo un niño de cuatro años de nacionalidad surcoreana.



En un comunicado, la Policía indicó que catorce personas permanecen ingresadas en el hospital mientras que de las cuatro que estaban en estado crítico hoy quedan tres en esta condición, un anciano australiano y dos ciudadanos surcoreanos.



Entre las nueve víctimas extranjeras también se cuenta a un varón de 40 años de nacionalidad venezolana y residente en Melbourne, quien se encuentra en estado "serio pero estable".



Un segundo hombre de 24 años que fue arrestado cuando grababa el suceso mientras cargaba con una mochila en la que portaba varios cuchillos fue puesto en libertad.



El suceso tuvo lugar cerca de la avenida donde el pasado 20 de enero tuvo lugar otro atropello en el que fallecieron seis personas, entre ellas un niño y un bebé, y más de una treintena resultaron heridas.



Dimitrious Gargasoulas, detenido por ese accidente, huía de la Policía cuando embistió a los peatones y se enfrenta a cargos de asesinato y tentativa de asesinato.